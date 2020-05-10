Kısıtlamada çatıdan uçurtma uçurarak çocukluğuna geri döndü

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Denizli’de dışarı çıkamayan 31 yaşındaki bir vatandaş oturduğu binanın çatısından uçurtma uçurarak adeta çocukluğuna döndü.

Kentte geçtiğimiz Cuma gecesi ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar evlerinde kalmaya başlarken, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde yaşayan Yüksel Avşar (31) isimli bir vatandaş sokağa çıkamasa da güzel havayı fırsatı çevirdi. Oturduğu 6 katlı binanın çatısına çıkan Avşar, buradan komşularının şaşkın bakışları altında uçurtma uçurdu. Çatıda her şeyden habersiz uçurma uçururken İhlas Haber Ajansı (İHA) ekiplerinin drone ile kendisini görüntülediğini fark eden Avşar, drone ile el sallayarak mutluluğunu gösterdi.

Yüksel Avşar, zamanı uçurtma uçurarak geçirdiğini söyleyerek, “Uçurtmayı ben yeğenime yapmıştım, yeğenim malum dışarı çıkamadığı için denemek için bir uçurayım dedim oda gayet güzel bir şekilde uçuyor başarılı olmuş. Evde canımız sıkıldı boş vaktimizi bu şekilde değerlendirmek istedik. Güvenliğimizi evde tutuyoruz sağlıklı bir şekilde kendimizi riske atmıyoruz bu şekilde canımızın sıkıntısını evde geçirmeye çalışıyoruz. Malum yoğun iş temposundan dolayı evde kalmaya hiç alışamadık bu şekilde kendimizi evde tutmaya çalışıyoruz. Tüm Türkiye’ye buradan evde kalmayı rica ediyoruz” dedi.