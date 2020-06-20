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Aktüel

Kısıtlama sonrası dışarı çıkanlar yağmura yakalandı

Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası dışarı çıkan vatandaşlar yağmura yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 18:01:27 -
Kısıtlama sonrası dışarı çıkanlar yağmura yakalandı

Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası dışarı çıkan vatandaşlar yağmura yakalandı. Vatandaşların ıslanmamak için kaçıştığı anlar kameraya yansıdı.



Şanlıurfa’da akşam saatlerinde yaz yağmuru etkili oldu. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için 09.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Saat 15.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte vatandaşlar kendini dışarı attı. Kentte kısa süreliğine etkili olan yağmurda dışarı çıkanlar ıslanmaktan kurtulamadı. Vatandaşların yağmur dolayısıyla kaçıştığı anlar kameraya yansıdı.

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