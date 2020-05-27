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Yerel

Kısıtlama sonrası cadde ve sokaklar temizlendi

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer’in koordinesinde, ilçenin tüm cadde ve sokakları temizlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:11:54 -
Kısıtlama sonrası cadde ve sokaklar temizlendi

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer’in koordinesinde, ilçenin tüm cadde ve sokakları temizlendi. Başkan Biçer, Korononavirüs (Kovid-19 ) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendirerek, İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ile kentin cadde ve sokaklarını temizlediklerini ifade etti. Biçer “ Şehrimizin ana arterlerinde bulunan rögar temizliklerini gerçekleştirip, cadde ve sokaklarımız yıkanarak temizliği yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, vatandaşlarımıza temiz bir kent hazırladık. Vatandaşlarımızın kullanılmışı maske ve eldivenleri bırakabilecekleri çöp kutularını dezenfekte edip hazır hale getirdik” dedi.

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