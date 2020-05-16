Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis ekipleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetimler devam ediyor. Köprüde kısmi araç kuyrukları oluştu. Köprüde gerçekleştirilen denetimler havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul’da kısıtlamayla birlikte boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle 14 büyükşehir ve Zonguldak’da hafta sonu geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerine geçmesiyle, İstanbul adeta sessizliğe büründü. Kısıtlamanın ilk gününde polis ekipleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde denetimler devam etti. Denetimler sırasında kısmi araç kuyrukları oluştu. Korona virüs öncesinde normal şartlarda çok yoğun trafiğin olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de kısıtlama sonrası boş kaldığı görüldü. Kısıtlamayla birlikte boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.