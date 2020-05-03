Kısıtlama nedeniyle aç kalan köpekleri elleriyle beslediler

Gaziantep’te bir araya gelen bir grup hayvansever, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan 400’ü aşkın köpeği hem besledi hem de aşılarını yaptı.

Korona virüs salgını nedeniyle her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması her yerin kapalı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını mağdur etti. Gaziantep’te ise sokak hayvanlarının yaşadığı mağduriyet telefi etmek isteyen bir grup hayvansever, sosyal medyadan organize olarak hemen harekete geçti.

Sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde Gaziantep Valiliğinden özel izin alarak kentin çeşitli noktalarındaki sokak hayvanlarının imdadına yetişen hayvanseverler, bazı iş adamları ile bağışçıların temin ettiği yemlerle hayvanları önce besliyor, sonra da kendilerine eşlik eden veteriner hekimle tüm aşılarını yapıyor.

“Hayvanların bu dönemde bize çok ihtiyacı var”

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren ve Gaziantep’te hayvanları korumaya yönelik bir derneğin başkanlığını yapan Cansu Karabacak, “Hayvanların bize özellikle bu dönemlerde her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Çünkü sokak hayvanları yasak nedeniyle hiçbir yerde yemek bulamıyor. Restoranlar, lokantalar ve her yer kapalı. O yüzden buradayız ve sorumluluğumuz fazla. Herkesten de bu konuda destek bekliyoruz. Bugün ayrıca beslediğimiz hayvanların tedavi ve aşılarını da yaptık. Bizimle birlikte olan bir veteriner hekimle beraber bu aşıları da yapıyoruz. Akşam saatlerine kadar yaklaşık 400-500 civarı sokak köpeğinin beslenmesini ve tedavisini tamamlamış olacağız” dedi.

“Hayvanlar yemek bulamıyor”

Etkinliğe katılan bir başka hayvansever Büşra Can, “Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her yer kapalı olduğu için sokak hayvanları yemek bulamıyor. O yüzden biz de elimizden geldiğince köpeklere mama ya da artık yemek getiriyoruz. Ayrıca veteriner hocamızla beraber hayvanların aşılarını da yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Veteriner hekim Hüseyin Nezir Alkurt ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan hayvanların hem beslemelerini hem de aşılarını yaptıklarını vurguladı.