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Aktüel

Kısıtlama kalkınca çocuklar süs havuzlarına koştu

Şanlıurfa’da normalleşme sürecinde 18 yaş altı için kısıtlama kalkınca çocuklar süs havuzlarına koştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 11:26:42 -
Kısıtlama kalkınca çocuklar süs havuzlarına koştu

Şanlıurfa’da normalleşme sürecinde 18 yaş altı için kısıtlama kalkınca çocuklar süs havuzlarına koştu.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, artık ebeveynlerinin yanında olması şartı ile sokağa çıkabilecek. Şanlıurfalı çocuklar da normalleşme sürecinde 40 derecenin üzerine çıkan sıcak havada bunalınca süs havuzlarına koştu. Havuzlara giren çocuklar doyasıya eğlendi. Sokağa çıkma kısıtlaması kalktığı için çok mutlu olduklarını dile getiren çocuklar, süs havuzuna girerek eğlendiklerini belirtti.

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