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Aktüel

Kısıtlama günlerinde gazete satışı araçla yapıldı

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirlerden biri olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sokak sokak dolaşan gazete satıcıları vatandaşlara gazete satışı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:57:57 -
Kısıtlama günlerinde gazete satışı araçla yapıldı

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirlerden biri olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sokak sokak dolaşan gazete satıcıları vatandaşlara gazete satışı yaptı.


Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan şehirlerden biri olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Atatürk Meydanı’na aracıyla gazete getiren bayii satış gerçekleştirdi. 4 saatliğine kısıtlama kapsamı dışında bırakılan 65 yaş üzeri vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Atatürk Meydanı’nda satış gerçekleştiren gazete bayisi bir süre satış yaptı. 65 yaş üzeri vatandaşlar, sokağa çıkma iznine olduğu gibi gazete satışına da yoğun ilgi gösterdi.

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