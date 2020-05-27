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Yerel

Kısıtlama bitti, Konya'da kilometrelerce kuyruk oluştu

Konya'da koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle kentin girişlerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 08:58:00 -
Kısıtlama bitti, Konya'da kilometrelerce kuyruk oluştu

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 81 ilde Ramazan Bayramı süresince başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Konya kent merkezine araçlarıyla dönüş yapanlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Bayram öncesi ilçelere gidenler kısıtlamanın bitmesiyle Konya'ya dönüş yolunda trafiği kilitledi.

Kent girişinde kontrol yapan polis ekipleri de, önlemlere ve yaş kısıtlamasına uymayanlar hakkında işlem yaptı.

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