Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Facebook'a inceleme
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, sosyal medya platformu Facebook hakkında kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle re'sen inceleme başlattı.
ABD merkezli sosyal paylaşım plaformu Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri bir hacker platformunda çevrim içi yayımlanmış ve kamuoyunda infiale neden olmuştu.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu konuyla ilgili re'sen inceleme başlatıldı.
Ne olmuştu?
Business Insider isimli internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı duyurmuştu.
Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD’den, 11 milyonunun Birleşik Krallık’tan, 6 milyonunun Hindistan’dan olduğu ifade edilen haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, e-posta bilgilerinin bulunduğu aktarılmıştı.