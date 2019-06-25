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Kısırlığın nedenleri ve tedavi yöntemleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.

25 Haziran 2019 Salı 12:28
Kısırlığın nedenleri ve tedavi yöntemleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Evin Nil Uğurlu, 35 yaşın altında 1 yıl, üzerinde ise 6 ay düzenli beraberliğe rağmen gebe kalamama durumunun kısırlık olarak tanımlanabileceğini söyledi.


Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. EvinNil Uğurlu, kısırlık sürecini ve tüp bebek tedavisiyle ilgili bilgiler verdi. Uğurlu, 35 yaşınaltında 1 yıl, üzerinde ise 6 ay düzenli beraberliğe rağmen gebe kalamama durumununkısırlık olarak tanımlanabileceğini belirtti. Uğurlu, kısırlığın nedenlerini ise kadınlar içinileri yaş ve düşük yumurtalık rezervi, tüplerin tıkanık olması, yumurtlama problemleri,erkekler için sperm sayısı, hareketlilik ve morfolojik bozukluklar olarak sıraladı.


Kısırlığın nedenini ortaya koymak için 4 temel test yapıldığını dile getiren Uğurlu, “Adetin 2. veya 3. günü USG incelemesi, adetin 2. veya 3. günü hormon tahlilleri, adet bitimden sonraki 2-3 gün içinde rahim filmi, 3 günlük cinsel perhiz sonrası baba adayına sperm analizi yapılması. Bu testlerin sonuçlarına göre infertilite nedenini ortaya koyabilirsek ona göre tedavi planlıyoruz. Ama yaklaşık yüzde 15 hastada tetkikler normal çıkıyor ve ’açıklanamayan infertilite’ tanısı koyuyoruz” dedi.


Tedavi sürecinde neler yapılıyor?


Kısırlığın tedavisine ilişkin bilgiler de veren Uğurlu, “Tedavide infertilite nedenine,hastanın yaşına ve önceki tedavilere göre yumurtlama tedavisi, aşılama, tüp bebek vemikroenjeksiyon tedavileri, tedavi öncesi genetik testlerin uygulanması gibi seçeneklermevcuttur. Erkeğe ait infertilitede, problemin derecesine göre hafif düzeylerdekibozukluklarda aşılama tedavisi, ileri seviyelerde tüp bebek, daha da ciddiseviyelerdeki problemlerde ise tüp bebek ve ICSI, yani spermin laboratuar ortamındadirek olarak yumurta hücresine enjekte edilmesi tedavileri uygulanmaktadır. Eğermenide sperme rastlanamazsa cerrahi girişimle üreme kanallarından sperm alınmasıgerekebilir. Kadınlarda ise ileri kadın yaşı veya over rezervlerinin azaldığı durumlardatüp bebek tedavisi tercih edilmektedir. Yumurtlama probleminde de ilk olarakyumurtlama tedavisi tercih ediyoruz. Hap veya iğne tedavileri ile yumurtalıkları uyarıp,sonra çatlatma iğnesi ile ovulasyonu (yumurtlama ) tetikliyor ve ya zamanlı ilişkiöneriyor ya da aşılamayı da tedaviye ekliyoruz. Tüplerde tıkanıklık varsa yamikrocerrahi teknikleri ile tüpleri açıyor ya da tüp bebek tedavisi uyguluyoruz.Açıklanamayan infertilitede ise önce yumurtlama tedavisi+aşılama, bununla sonuçalınamazsa tüp bebek tedavilerine geçiyoruz” ifadelerini kullandı.


Tüp bebek tedavisi nedir?


İnfertilite tedavisinde yumurtlama ve aşılamada sonuç alınamayınca tüp bebeğebaşvurduklarını belirten Uğurlu, şöyle devam etti; "Tüp bebek tedavisi, çeşitlisebeplerle gebe kalamayan çiftlere veya bazı genetik hastalıkların taşıyıcısı çiftlerinsağlıklı bebek sahibi olabilmeleri için uygulanan bir dizi prosedürden oluşur. Tedavi öncesi değerlendirmeler yapıldıktan sonra kadına mevcut yumurtaları arttırmaya yönelik ilaç tedavisi verilir ve belli bir büyüklüğe ulaşınca bu yumurtalar vajinal yolla toplanır. Eşten alınan spermlerle laboratuar ortamında döllenip kadının rahmine yerleştirilir. Tüp bebekte başarı birçok faktöre bağlıdır. Ama en önemlisi kadının yaşıdır. O yüzden 1 yıl düzenli beraberliğe rağmen gebe kalamıyorsanız vakitgeçirmeden hekiminize başvurun. Yaşınız 35’i geçtiyse 6 ay bekleyin. Ama adetlerinizdüzensiz ise 2-3 ayda bir adet oluyorsanız hiç beklemeyin.”

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:28
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