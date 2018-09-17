Kısırlığa bu kürler şifa oluyor

Ülkemizde kısırlık giderek artıyor. Bunun başta gelen sebebi, hibrit tohumlarla üretilmiş sebze meyveler ve raf ömrü uzun olsun diye kimyasallar kullanılarak fabrikasyon halinde üretilen besin maddeleri.. Öncelikle domates, salatalıktan tutun da elma portakala kadar her sebze ve meyveyi “sadece mevsiminde” yeyin.

Öte yandan keçiboynuzu erkeklerde kısırlığa karşı çok önemli bir besin. Baba olamayan onlarca insan keçiboynuzu kürünü uyguladıktan dört-beş ay mutlu oluyor.

Keçiboynuzu kürü hem hareketli döl sayısını artırıyor. Dönem dönem uygulanacak kürle de iktidarsızlığı tümüyle ortadan kaldırabiliyor. Herhangi bir yan tesiri yok..

Ancak kürü uygulamak isteyen şeker hastalarının önce hekimlerine danışmaları gerekiyor. Çünkü keçiboynuzu fazla miktarda şekerli. 100 gram keçiboynuzunda yaklaşık 8.5 gram fruktoz, 9.5 gram glikoz ve 21.5 gram sakaroz var. Aslında kan şekerini yükselten keçiboynuzunun pekmezi.. Onun için şeker hastalarının keçiboynuzu pekmezini tüketirken dikkatli olmaları gerekir. Yoksa haşlanmış keçiboynuzu suyu ya da keçiboynuzunu çiğ tüketmek şeker hastalarının kan şekerini yükseltmiyor. Siz de çiğ yiyebilirsiniz...

KEÇİBOYNUZU KÜRÜ NASIL HAZIRLANIYOR?

Suda haşlıyorsunuz, o kadar. Kaynamakta olan yaklaşık yarım litre ph değeri yüksek sağlıklı suya 6-7 adet keçiboynuzunu küçük küçük kırarak atın. Ağzı kapalı olarak kısık ateşte 3 dakika kaynatın. Kaynama süresi tamamlandıktan sonra ocağın altını kapatın ve 15-20 dakika kadar dinlendirin. Süzün. Soğuduktan sonra yarısını sabah aç karnına, diğer yarısını da gece yatarken için. Her gün taze hazırlayın. Buna bir hafta devam edin. Sonra 3 ay boyunca her gün gece yatarken 1 su bardağı için. Daha sonraki aylarda da ihmal etmeyin, bıkmadan zaman zaman uygulayın.

HANIMLAR İÇİN SOĞAN

Yetişkin kadınlarda ve genç kızlarda sıklıkla görülen yumurtalık kistine, menopoza bağlı ateş basmasına, FSH hormonu yüksekliğine, erken menopoza, miyoma ve çikolata kistine karşı şükredilecek bir çözümdür kuru soğan kürü.

KURU SOĞAN KÜRÜ NASIL HAZIRLANIYOR?

Kaynamakta olan 1,5 su bardağı klorsuz suyun içine dışındaki ince kabuğu soyulmuş orta boy 1 açık renk kabuklu yemeklik kuru soğanı dörde bölüp atın. Beyaz, kırmızı ve mor soğan olmasın. 5 dakika ağzı kapalı olarak kaynatın. Ilıyınca için. 15 gün boyunca aç karnına günde iki kez, öğleden önce ve öğleden sonra... İlk 15 günlük başlangıç küründen sonra 3-4 adet döneminde, 10 gün kala 10 gün boyunca yine günde 2 kere uygulayın. Her defasında taze olarak hazırlayın.