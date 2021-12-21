Kışın neden daha çok şeker isteriz?

Yeni Akit/Ankara

Wellbeing ve Wellaging uzmanı Şef Pelin Bozkurt Bilgiç, kışın insanların neden daha fazla şeker ihtiyacı olduğunu açıklayarak vatandaşları bilgilendiriyor.

"Şeker veya karbonhidratlı yiyecekleri yediğinizde, kendinizi daha iyi hissediyor musunuz? Şeker yedikten sonra enerjiniz artıyor mu? Ruh haliniz yükseliyor mu?" diyen Pelin Bozkurt Bilgiç şöyle devam ediyor:

"Her şey kim olduğunuza, psikolojik, çevresel ve genetik yapınıza hatta yılın zamanına bağlıdır. Gerçek şu ki, kışın karanlık günlerinde daha fazla karbonhidrat ve şeker yemek, vücudun emrettiği bir şey olabilir, beyin; kış mevsimiyle savaşmak için kendine verilen bir beyin ilacı gibi görür. Çoğunuz yılın bu döneminde daha az enerjik olursunuz. Karbonhidrat normalde beyinde hafif bir yatıştırıcı görevi görür. Ancak ‘mevsimsel duygu bozukluğu’ adı verilen bir tür depresyonu olan kişiler, kışın karbonhidrat yediklerinde canlanırlar”

"Daha sık tatlı ı̇stedı̇ğı̇nı̇zde bunun bı̇r nedenı̇ olup olmadığını değerlendı̇rı̇n"

Daha sık tatlı istendiğinde bunun nedeninin araştırılması gerektiğini vurgulayan diyen Pelin Bozkurt Bilgiç bu konuda önemli tavsiyelerde bulunuyor:

Doyurucu öğünler yiyin. Bu sizi acıktığınızda şekerli atıştırmalıklara uzanmanızı engeller.

Bol su için: Kışın susuz hissetmeyebilirsiniz, ancak soğuk kış aylarında bile her gün en az 2 litre su için. Vücudunuz enerji için glikojen olarak da bilinen depolanmış şekeri kullanır. Vücudunuzda sıvı/su eksik olduğunda, bu glikojeni parçalaması da zorlaştırır.