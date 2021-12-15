Kışın kalbi sıcak tutmak için ev yapımı çorba ve bitki çayı tüketin!

Kış aylarında kalp hastalıklarının arttığını belirten kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sabahattin Gündüz, Kış aylarında kalp krizi riskinin artmasının en büyük sebebi, soğuk havalarda oluşan çevresel atardamarlardaki geçici büzüşme halidir.

Bu büzüşme hali kalbin iş yükünün artmasına sebebiyet verir. Kalbin iş yükü artınca da kalp zorlanır. Zorlandıkça daha çok çalışmaya başlar. Bir de altta koroner bir darlık varsa göğüs ağrısı gibi sıkıntılar ortaya çıkabilir diye konuştu.

Ev yapımı sıcak çorba ve bitki çayı tüketmeliyiz.Kış aylarında evde vücudumuzun sıcaklığını koruyacak beslenme şekillerine de önem vermeliyiz öğün atlamamalı ve yeterli ve dengeli kalori alımını korumalıyız. Sıvı gıda tüketmeye de çok dikkat etmeliyiz. Mesela ev yapımı sıcak çorba ve bitki çayları tüketmeliyiz dedi.

Kış çayı tarifi

Malzemeleri :

2 yemek kaşığıkuşburnu

2-3 yemek kaşığı ıhlamur

1 yemek kaşığı adaçayı

3 adet okaliptüs yaprağı

1 adet kabuk tarçın

4-5 adet karanfil

Yarım elmanın kabuğu

5-6 adet papatya

2 adet zencefil

1 yemek kaşığı hibisküs

Yapılışı

Tüm malzemeler bir kapta karıştırılır. Bu arada bir demlikte su kaynatılır. Bir bardak su için 1 tatlı kaşığı ölçüsüyle karışım yapılmış malzemelerden sıcak suyun üzerine konur. 5 dakika kadar malzemeler sıcak suda demlenir. Daha sonra süzülerek fincana dökülür. İçine bir çay kaşığı bal ve çeyrek limonun suyu eklenerek içilir. Kış çayı tarifi hazırdır.

Kış çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

3 tane havuç

2 büyük patates

1 baş soğan

Yarım pırasa

Yarım kereviz

2 kaşık tereyağı

2 kaşık domates salçası

Tuz, karabiber, kırmızı tatlı toz biber

Kış çorbası nasıl yapılır?

Sebzelerin kabuklarını soyup ikiye bölün ve tencereye alın. Üzerine 2-3 parmak geçecek kadar su ilave edip kaynamaya bırakın. Haşlanan sebzeleri blenderdan geçirin. Daha sonra sebzeleri ezin. Kısık ateşte tekrar ocakta pişmeye bırakın. Çorbanın katı bir kıvamı varsa suyla ayarlayın. Küçük bir tencerede tereyağı ile salçayı kavurup kısık ateşte hafiften kaynamakta olan çorbaya ilave edin. Dilediğiniz kadar baharat ekleyip servis edin.Afiyet olsun.

Zencefilli kış çorbası tarifi nasıl yapılır?

Zeytinyağında zerdeçalı hafif aromalandırdıktan sonra mercimek, şehriye ve zencefili ilave edin. Kaynar suyu ekleyin. (İhtiyaç oldukça ilave edersiniz.) Ağır ateşte usul usul pişmeye bırakın.

Balkabağı kış çorbası nasıl olur?

Doğranmış kabakları ve rendelenmiş patatesi bir tencereye alıp üzerine sıcak suyu ekleyip kaynatalım. Tavaya sıvı yağı alıp doğranmış soğanı, sarmısağı ve rendelenmiş havucu koyup kavurun. Kavurduğunuz harcı tencereye ekleyip kaynatmaya devam edin. Et suyu ve tuzu ilave edip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin.