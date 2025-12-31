Kışın en güzel hali! Naylon poşetle kar eğlencesi
Kastamonu İhsangazi'de kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, naylon poşetlerle kayarak kışın keyfini doyasıya yaşadı.
Kastamonu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, İhsangazi ilçesinde çocuklar için eğlenceye dönüştü.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek rakımlı bölgelerde ara ara etkili olmaya devam ederken Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyeler tarafından karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Yağışın devam ettiği İhsangazi ilçesinde, çocuklar karın tadını poşetlerle kayarak çıkardı. Kar yağışına aldırış etmeyen çocuklar kayarak çok eğlendiklerini söyledi.