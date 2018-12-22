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Kışın da evinizi havalandırın!

Havasız evler kanser yapıyor.. Evlerde biriken radon gazı, akciğer kanserine yol açıyor. Radondan korunmanın tek yolu evleri havalandırmak.

22 Aralık 2018 Cumartesi 12:33
Kışın da evinizi havalandırın!

Dünya genelinde akciğer kanseri vakalarının yüzde 15'ine radon gazı sebep oluyor.

Radon gazı, başlıca zararlı etkilerini solunduğu zaman gösteriyor. Radonlu suyu içmekle mide kanseri olma ihtimali, radonu soluyarak akciğer kanseri olma ihtimaline göre çok az...Sudaki radon, duş yaparken havaya karışabilir ve solunabilir.

Sigaradan sonra en önemli ikinci akciğer kanseri nedeni olarak kabul edilen radon, renksiz ve kokusuz radyoaktif bir gaz.. Toprakta, kayalarda ve sulardaki uranyumdan sızmakta. Topraktaki radon, yukarı doğru hareket eder ve evlerin tabanlarındaki ya da duvarlarındaki çatlaklardan ve boşluklardan içeri sızar. Özellikle bodrum katlarda ve madenlerde radon gazı yoğun olarak birikebilir.

Radon evlere, kullanılan kuyu suyu ile de girebilir. Evlerdeki radonun bir diğer kaynağı da, yapı malzemeleridir.

Nefes yoluyla alınan radon gazı, radyoaktif parçacıklara bölünür ve akciğerde tutulur. Bu parçacıklar yıkılmaya devam eder. Yayılan alfa parçacıkları, bir yüzeye çarptığında, enerjileri yüzey tarafından emilir. İnsan derisi, bundan etkilenmez. Ancak alfa parçacıkları, akciğer hücrelerini etkileyebilir. Bunun sonucunda hücre hasarı ve ileri dönemde de akciğer kanseri gelişebilir.

Radon ile sigara “sinerjistik” etki gösterirler; yani, ikisine birden maruz kalındığında olacak zarar, ikisinin ayrı ayrı meydana getireceği zarardan daha büyüktür. Radona maruz kalmanın, tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık %10-15 kadarından sorumlu olduğu tahmin edilmektedir.

Eviniz 3. kattan aşağıdaysa dikkat edin

Amerikan Çevre Koruma Dairesi, özellikle üçüncü kattan daha aşağıdaki evlerin radon gazı yönünden araştırılmasını önermektedir. Radonun kanser yapıcı etkisi, evdeki radon düzeyinin dışında, kişinin evde ne kadar zaman geçirdiği ve sigara içip içmediği ile de ilişkilidir.

Evinizi sık sık havalandırın

Radondan korunmak için evler sık sık havalandırılmalı; özellikle bodrum katlardaki taban ve duvar çatlakları kapatılmalı ve yeni yapılan binaların radona dirençli olmasına dikkat edilmelidir. Evin altındaki radonu çekerek dışarı veren havalandırma sistemleri de işe yaramaktadır.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 12:33
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  2. ev havalandırma
  3. kanser
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