  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Kişi başına 2 bin dolar ödeme: Trump, son hazırlıkları yaptı: 2026'da rekoru için geri sayım başladı...
Dünya

Kişi başına 2 bin dolar ödeme: Trump, son hazırlıkları yaptı: 2026'da rekoru için geri sayım başladı...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kişi başına 2 bin dolar ödeme: Trump, son hazırlıkları yaptı: 2026'da rekoru için geri sayım başladı...

ABD Başkanı Donald Trump, hazırlıkları yaptı. Amerikalılara, yaptığı açıklamada, gümrük vergileri dolayısıyla elde edilen gelirlerden kişi başına en az 2 bin dolar aktarılacağını belirtti. ABD vergi mükellefleri, Başkan Trump'ın yeni vergi yasasıyla 2026'da rekor iade alabilir... Geri sayım başladı!

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalılara, gümrük vergileri dolayısıyla elde edilen gelirlerden kişi başına en az 2 bin dolar aktarılacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gümrük vergilerinden elde edilen gelirlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Yüksek gelirli olan kişiler hariç, kişi başına en az 2 bin dolarlık bir temettü herkese ödenecek." ifadesini kullandı.

ABD medyası, Trump'ın gümrük vergilerinden hazineye giren paralardan vatandaşlara ödeme yapılabilmesi için Kongre'nin onayına ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, söz konusu ödemenin nakit olmak zorunda olmadığını, vergi indirimi gibi farklı uygulamalar şeklinde de vatandaşların lehine kullanılabileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin açıklamalarında, gümrük vergilerinden çok ciddi ilave gelir elde ettiklerini ve bunun bir kısmını doğrudan Amerikalılara aktarabileceklerini dile getirmişti.

Uzmanlar yorumladı: ABD vergi mükellefleri, Başkan Trump'ın "büyük güzel yasa" olarak adlandırılan yeni vergi yasası sayesinde 2026 yılında rekor vergi iadeleri alabilirler. Mevcut vergi sistemini tamamen yenilemeyi amaçlayan bu yasa tasarısının, CNBC'ye göre iade miktarları üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor. Bu gelişme, birçok Amerikalının kullanılabilir gelirini artırarak tüketici harcamalarını artırabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Sözde akademisyen kılıklı" diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi
Gündem

“Sözde akademisyen kılıklı” diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi

CHP’nin eski milletvekili Barış Yarkadaş, CHP yönetimini ve İmamoğlu’nu savunan bir akademisyene isim vermeden çok sert sözlerle yüklendi...
Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!
Dünya

Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan El-Şeybani’nin katılımıyıla, bugün Washington’daki Uluslararas..
Hangi fondaş gazeteci İBB’den fonlanarak eşiyle İtalya’ya tatile gitti?
Gündem

Hangi fondaş gazeteci İBB’den fonlanarak eşiyle İtalya’ya tatile gitti?

Gazeteci Erdem Atay, sosyal medyada paylaşılan bir video ile meslektaşlarına sert eleştiriler yöneltti. Atay, aralarında Ruşen Çakır, Soner ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23