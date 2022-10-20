“Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali” 7 Kasım’da başlıyor

Beş farklı kategoride ödüllerin sunulacağı festivalde, “Kurmaca”, “Belgesel” ve “Animasyon” kategorilerinin birincileri 10 bin lira, “Deneysel” kategorisinin birincisi ise 5 bin liralık para ödülünün sahibi olacak.

Lise kategorisinin birincisi beş bin liralık ödülün yanı sıra İstanbul Sinema Eğitimi (İSE) Ödülü’ne de sahip olacak. İkinci ve üçüncülük ödüllerini kazananlar ise İstanbul Sinema Eğitimi Ödülü’nü alacak. Usta bir sinemacı anısına verilen Genç Öncüler Özel Ödülü’nün sahibi 5 bin lira, Kısa Film Yapım Desteği Ödülü’nü kazanan senaryo sahibi ise 20 bin liralık yapım desteği alacak. Gösterimler Bağlarbaşı Kültür Merkezi ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Açılış töreni 7 Kasım’da Atlas Sineması’nda gerçekleşecek. Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye www.kısadanhisse.org adresinden ulaşılabilecek.