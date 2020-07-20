Kısa vadeli yatırımcı altına mı dolara mı yönlenmeli? İslam Memiş'ten açıklama

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

"Covid-19 ile ilgili olumsuz sonuç veren açıklamalar." diyen İslam Memiş, "Avrupa Birliği liderleri kurtarma paketi noktasında anlaşmazlık yaşıyor. Bu durumun Euro Dolar dengesinde mutlaka bir etkisi olacaktır ama şu an yatay seyir sürüyor." ifadelerini kullandı.

'Gümüş kazandırmaya devam ediyor'

Gümüşün yatırımcılara kazandırmaya devam ettiğini belirten Memiş, "Mart ayında gümüşün gram fiyatı 2.5 lira seviyesindeydi. Şu anda 4.5 lira seviyesinde seyrediyor. Gümüş yatırımcıya 4 aydır altından fazla kazandırıyor. Özellikle pandemi sürecinde çok kullanıldığı için önümüzdeki süreçte de kazandırmaya devam edecek." dedi.

'2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük ekonomik krizin yaşandığını vurguluyorlar'

Pandemi sürecinde ikinci dalga beklentisi sebebi ile piyasaların tedirgin olduğuna dikkat çeken İslam Memiş, "7 aylık salgın sürecinde piyasaların yorulduğunu gözlemliyoruz. Dünyanın ekonomi kurmayları '2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük ekonomik krizi yaşıyoruz.' diyor. Panik ortamında yönetilen piyasalarda borsa ve altının sürekli yükseldiği bir piyasayı düşünemeyiz." diye konuştu.