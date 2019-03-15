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Kısa vadeli dış borç stoku Ocak’ta arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, Ocak sonu itibarıyla, 2018 yılsonuna göre yüzde 1,5 oranında artışla 118 milyar yüzde olarak gerçekleşti.

15 Mart 2019 Cuma 10:23
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak’ta arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, Ocak sonu itibarıyla, 2018 yılsonuna göre yüzde 1,5 oranında artışla 118 milyar yüzde olarak gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ocak dönemi kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yılsonuna göre yüzde 1,5 oranında artışla 118 milyar yüzde olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,4 oranında artarak 57,7 milyar yüzde olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 oranında artarak 54,4 milyar yüzde düzeyinde gerçekleşti.



Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yılsonuna göre yüzde 13,4 oranında azalarak 9,5 milyar yüzde seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,8 oranında artarak 19 milyar yüzde, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 3,5 oranında artışla 13,5 milyar yüzde olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılsonuna göre yüzde 11,8 oranında artarak 15,7 milyar yüzde seviyesinde gerçekleşti.


Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yılsonuna göre yüzde 0,6 oranında artarak 40,1 milyar yüzde seviyesinde gerçekleşti.



Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yılsonuna göre yüzde 8,7 oranında artarak 24,4 milyar yüzde olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,3 oranında azalarak 87,6 milyar yüzde oldu.



Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0,8 oranında artarak 43,2 milyar yüzde, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,6 oranında artarak 74 milyar yüzde düzeyinde gerçekleşti. 2018 yılsonunda 99 milyon yüzde olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 41,4 oranında azalışla 2019 Ocak sonu itibarıyla 58 milyon yüzde olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 744 milyon yüzde olarak gerçekleşti.



2019 Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48,9’u yüzde, yüzde 29,6’sı euro, yüzde 16,1’i TL ve yüzde 5,4’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.


2019 Ocak sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 177,3 milyar yüzde düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 21,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19, Merkez Bankası’nın yüzde 3,3,özel sektörün ise yüzde 77,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:23
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