0553 313 94 23

Kısa vadeli dış borç stoku arttı

.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:06
Kısa vadeli dış borç stoku arttı

Kısa vadeli dış borç stoku Haziran sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5 oranında artışla 122,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Haziran ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri verisini paylaştı. Buna göre, Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre yüzde5 oranında artışla 122,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 oranında azalarak 57,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10 oranında artarak 59,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.


Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde8,3 oranında azalarak 10,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,4 oranında artarak 20 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,3 oranında artışla 13,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde2,5 oranında azalışla 13,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.


Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde2,8 oranında artarak 41,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.


Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre yüzde4,1 oranında artarak 23,4 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde5,0 oranında artarak 93 milyar ABD doları oldu.


Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında azalarak 46,8 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 10,8 oranında artarak 75,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. 2018 yıl sonunda 99 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde63,6 oranında azalışla 2019 Haziran sonu itibarıyla 36 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 818 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.


2019 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde50,5’i ABD doları, yüzde30,7’si Euro, yüzde13,1’i TL ve yüzde5,7’si diğer döviz cinslerinden oldu.


2019 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 179,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20,8 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde18,5, Merkez Bankası’nın yüzde3,6,özel sektörün ise yüzde77,9 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Olası savaş öncesi kritik hamle! 125 bin asker konuşlandırıldı
    1. Olası savaş öncesi kritik hamle! 125..
    2. Kartal’ın parklarındaki güneş enerjisi..
    3. Kartal’ın muhtarları temiz bir çevre..
    4. Almanya'da SPD Genel Başkanlığı yarışı
    5. Zurnanın Ustaları Muğla’da buluşuyor
    6. Zehir taciri 44 kişi tutuklandı
    7. "KOBİ'ler İçin Gümrük Birliği" projesi..
    8. Rektör Çomaklı, Ulusal Palandöken..
    9. Kayyım'dan flaş hamle! Meclis fesh..
    10. Mounie ikna edildi! Gözler İngiliz..
    11. Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1..
    12. Uyuşturucu taciri 44 kişi tutuklandı
    13. Başkan Yalçınkaya’dan kadınlara..
    14. İl Milli Eğitim ve Yakutiye İlçe Milli..
    15. Başkan Tarhan, kadın üretici..
    16. Gelen sese kayıtsız kalmayan yönetmen..
    17. YouTube'un yapay zekası yüzlerce..
    18. Kaş Belediyesi mahalle yollarını..
    19. Eski istihbaratçıdan flaş operasyon..
    20. Erzincan’da kuru fasulye çeşidinin..
    21. Japonya'da hızlı tren, kapısı açık..
    22. 'Çerkes Hasan Vakası' kitaplaştı
    23. Turkcell Arıkovanı ekibi Gaziantep..
    24. Fikirtepe’de su basan dükkandan çıkan..
    25. İİT'den "Kudüs'ün Filistin'in..
    26. Yunanistan, İran gemisine yardım..
    27. Yahudiden Suriyeli mülteci kışkırtması
    28. Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman..
    29. Adıyaman’da zebra çatal kuyruklu..
    30. Türkiye-Rusya-Azerbaycan: Enerji ve..
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!