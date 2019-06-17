0553 313 94 23

Kısa sürede satırlı kavgaya dönüşen olay sonrası 100 kişi toplandı

Bursa'da alacak meselesi yüzünden çıkan kavga kısa sürede satırlı kavgaya dönüştü. Olayı öğrenen tarafların yakınları ise yaralıların kaldırıldığı hastanede toplandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:51
Kısa sürede satırlı kavgaya dönüşen olay sonrası 100 kişi toplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili Engin Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen cumartesi akşamı İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki mobilya sanayisinde meydana geldi. Turgut B. (27), Ümet B. (17) ve Mehmet B. (31) ile Engin Ö. (42) ve Hüdai G. (30) arasında, iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Engin Ö. ve Hüdai G.'ye ait iş yerinin önünde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Satır ve bıçak kullanılan kavgada 5 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

100 kişi hastaneye toplandı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayı öğrenen iki tarafın da yakınları hastaneye geldi. Polis ve jandarma ekipleri yaklaşık 100 kişinin hastaneye gelmesiyle olası bir kavganın önüne geçmek için hastanede güvenlik önlemi aldı.

Yaşanan olayın ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı. Kavgada satır kullandığı tespit edilen Engin Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Engin Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:51
  1. Bursa
  2. alacak meselesi
  3. Satır
  4. bıçak
  5. Sağlık ekipleri
  6. polis ve jandarma ekipleri
  7. İnegöl Devlet Hastanesi
  8. İnegöl Emniyet Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Safranbolu’da Jandarma Teşkilatı’nın 180.kuruluş yıldönümü kutlandı
    1. Safranbolu’da Jandarma Teşkilatı’nın..
    2. GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da düzensiz..
    3. Siverek'te 4 kişinin öldüğü çatışma..
    4. Bodrum’da batan teknede 12 kişinin..
    5. Trabzonspor ile anlaşan Fıratcan Üzüm,..
    6. Aracın motor kısmına giren kedi..
    7. Tollu’dan çocuklara karne hediyesi
    8. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    9. "Esed rejimi İdlib çevresini ablukaya..
    10. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    11. Borsa ilk yarıda yükseldi
    12. Günün ilk yarısındadeğer kaybeden..
    13. Tatil devre mülk nasıl yapılır Devre..
    14. Eski sevgilisine çıplak fotoğrafları..
    15. Günün ilk yarısında en çok değer..
    16. Gebe okulu 7’inci mezunlarını verdi
    17. Serhat Göngör Türkiye’de yürüyüş..
    18. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    19. Borsada günün ilk yarısı (2)
    20. Günün ilk yarısında şehir..
    21. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    22. Serbest piyasada altın fiyatları
    23. Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu
    24. Aile Terapisti Psikolog Tülay..
    25. Borsada günün ilk yarısı (1)
    26. Isparta’daki Atlı Dayanıklılık..
    27. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası..
    28. Malatyalı güreşçi Emir Ömer Bozdağ..
    29. Hatay Devleti Meclis binasını valilik..
    30. Bolkar Dağları’ndaki göllere ziyaretçi..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!