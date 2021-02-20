Kısa süre önce Bahoz Erdal'ın yasını tutan Hasan Cemal: 'PKK'yı kınıyorum'

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Bir dönem Kandil'e giderek 'çekilme günlüğü' yazı dizisi hazırlayan ve bu yazılarında 'Terör örgütü propogandası' yapması sebebi ile hapis cezası alan Hasan Cemal, bugünkü köşe yazısında, "PKK'yı suçluyorum, kınıyorum." dedi. PKK sevici HDP ile ortak ağız da kullanan Cemal, Gare operasyonundan dolayı iktidarı sorumlu tuttuğunu söyledi.

'Her gün gerilla ölümleri'

Hapis cezası almasına sebep olan 'çekilme günlüğü' yazı dizisinde, PKK terör örgütü üyesi teröristleri 'gerillalar' diye anan Hasan Cemal, "Sigara izmaritlerini bile yere atmıyorlar." diyerek onları överken, Bahoz Erdal kod adlı terörist Fehman Hüseyin'in öldürülmesinden sonra üzüntüsünü şöyle dile getirmişti:

"Bahoz Erdal kod isimli Fehman Hüseyin'le üç yıl önce, dağda iki gün geçirmiştim. Bizim meslek biraz da böyledir. Devlete silah çekmiş, yıllardır dağda yaşayan bir gerilla lideriyle bir gün konuşursun, sonra yine bir gün cennet gibi maviliklerde onun ölüm haberine yakalanırsın. Hayat acımasızdır, adaletsizdir. Gazeteci olarak bu acımasızlığı, bu adaletsizliği şu yaşadığımız anababa günlerinde daha derinden hissediyorum. Kan ve gözyaşı durmuyor. Her gün gerilla ölümleri. Her gün ağlayan analar. Öylesine büyük acılar ki."

'PKK silahları gömmeli'

PKK'lı bir elebaşının ölümünden duyduğu üzüntüyü kısa süre önce kaleme alan Hasan Cemal, bugün de PKK'yı kınadığını söyledi: "Silahlar susmalı. PKK silahları gömmeli"

HDP ile ağız birliği yaparak iktidarı hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almayı da ihmal etmeyen Cemal, şunları yazdı:

"Bugünkü iktidar yanlış yolda. Erdoğan ve Bahçeli'nin dili barışa değil savaşa hizmet ediyor. HDP'yi kapatmak, cehennem yolunda yeni bir adım olur. Ve hep aynı şeyi yapıp değişik bir sonuç beklemek akıllı bir hareket tarzı değildir."