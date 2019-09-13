Yazın güzellikleri ve renklerini kışa taşımak isteyenler için, "kışa hazırlık önerileri"ni derledik. Taze sebzeler kışa nasıl hazırlanır? Derin dondurucuda sebzeler nasıl saklanır? Saklanan sebzeler nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Domates

Kış için yapılan hazırlıkların başında gelen domatesleri, dilerseniz püre haline getirip, kaynatmadan poşetleyebilir, dilerseniz de kavanozlarda kaynatıp muhafaza edebilrisiniz.

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Taze fasulye

Fasulyeyi 10 dakika kaynattıktan sonra buzdolabı poşetlerinde saklayabilirsiniz. Dilerseniz de domateslere yapıldığı gibi kaynatıp, kavanozda muhafaza edebilirsiniz.

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Tarhana

Yazdan kalma en güzel lezzetlerden biri tarhana. Dilerseniz yaş hali ile kavanozlayabilir, dilerseniz de klasik kuru tarhana yapabilirsiniz.

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Maydanoz ve fesleğen

Maydanoz ve fesleğenleri ince ince kıyıp, biraz su ve bir çay kaşığı kadar zeytinyağı ile dondurabilirsiniz. Makarna, et ve çorbalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Patlıcan

Tuzlu suda, alacalı soyduğunuz patlıcanları bekletip, bir miktar zeytinyağı ile fırında kızarttıktan sonra, buzdolabı poşetlerinde bekletebilirsiniz.

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Biber

Turşusunu, basmasını ya da direkt olarak kendisini saklayabileceğiniz biberin birçok saklama şekli var. Kırmızı biberleri közleyip poşetleyebilir ya da kaynatıp kavanozlayabilirsiniz.

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Meyveler

Taze saklamak istediğiniz meyveleri tane tane olarak dondurucuda bekletip, ardından buzdolabı poşetlerine koyarak saklayabilirsiniz. Kompostoları buzlukta saklamak da bir diğer yöntem olacaktır. Dilerseniz meyveleri kaynatıp sıcak şekilde kavanozlayabilir ve kış boyunca da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde reçel yaparak da farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

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Mantı

Bir kerede çokça yapıp, bütün kış için hazırlayacağınız mantının tadına kim hayır diyebilir ki? Buzdolabı poşetleriyle direkt olarak dondurabileceğiniz mantıyı, dilerseniz fırınladıktan sonra da muhafaza edebilirsiniz.

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