Kışa hazırlık önerileri!
Yazın güzellikleri ve renklerini kışa taşımak isteyenler için, "kışa hazırlık önerileri"ni derledik. Taze sebzeler kışa nasıl hazırlanır? Derin dondurucuda sebzeler nasıl saklanır? Saklanan sebzeler nasıl kullanılır? İşte detaylar...13 Eylül 2019 Cuma 20:54
Yazın güzellikleri ve renklerini kışa taşımak isteyenler için, "kışa hazırlık önerileri"ni derledik. Taze sebzeler kışa nasıl hazırlanır? Derin dondurucuda sebzeler nasıl saklanır? Saklanan sebzeler nasıl kullanılır? İşte detaylar...
Domates
Kış için yapılan hazırlıkların başında gelen domatesleri, dilerseniz püre haline getirip, kaynatmadan poşetleyebilir, dilerseniz de kavanozlarda kaynatıp muhafaza edebilrisiniz.
Yemeklik domates konservesi nasıl yapılır? Konserve yapmanın püf noktaları nelerdir?
Sarımsaklı domates sosu nasıl yapılır? Makarna ve kahvaltı için sos tarifi
Kahvaltılık domates sos nasıl yapılır? Sirkeli domates turşusu nasıl yapılır?
Kışlık menemen nasıl hazırlanır?
Taze fasulye
Fasulyeyi 10 dakika kaynattıktan sonra buzdolabı poşetlerinde saklayabilirsiniz. Dilerseniz de domateslere yapıldığı gibi kaynatıp, kavanozda muhafaza edebilirsiniz.
5 dakikada yapılan taze fasulye | Fasulye nasıl saklanır? Nasıl yapılır?
Tarhana
Yazdan kalma en güzel lezzetlerden biri tarhana. Dilerseniz yaş hali ile kavanozlayabilir, dilerseniz de klasik kuru tarhana yapabilirsiniz.
Emeğinizi karşılıksız bırakmayacak lezzet: Tarhana yapımı ve çorbası tarifi
Maydanoz ve fesleğen
Maydanoz ve fesleğenleri ince ince kıyıp, biraz su ve bir çay kaşığı kadar zeytinyağı ile dondurabilirsiniz. Makarna, et ve çorbalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Patlıcan
Tuzlu suda, alacalı soyduğunuz patlıcanları bekletip, bir miktar zeytinyağı ile fırında kızarttıktan sonra, buzdolabı poşetlerinde bekletebilirsiniz.
Lutenitsa nasıl yapılır? | Bağımlısı olacağınız bir sos tarifi
Biber
Turşusunu, basmasını ya da direkt olarak kendisini saklayabileceğiniz biberin birçok saklama şekli var. Kırmızı biberleri közleyip poşetleyebilir ya da kaynatıp kavanozlayabilirsiniz.
Biberli çökelek bastırması nasıl yapılır?
Kırmızı yağlı biber turşusu nasıl yapılır?
Sirkeli yağlı biber turşusu nasıl yapılır?
Ev yapımı enfes biber salçası tarifi
Meyveler
Taze saklamak istediğiniz meyveleri tane tane olarak dondurucuda bekletip, ardından buzdolabı poşetlerine koyarak saklayabilirsiniz. Kompostoları buzlukta saklamak da bir diğer yöntem olacaktır. Dilerseniz meyveleri kaynatıp sıcak şekilde kavanozlayabilir ve kış boyunca da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde reçel yaparak da farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz.
Rengi kokusu ve şeffaf dokusuyla en özeli: Kızılcık reçeli
Ham incir reçeli tarifi | Tam kıvamında reçel nasıl yapılır?
Şeftali ve kayısının muhteşem uyumu! | Bu içeceği mutlaka denemelisiniz!
Mantı
Bir kerede çokça yapıp, bütün kış için hazırlayacağınız mantının tadına kim hayır diyebilir ki? Buzdolabı poşetleriyle direkt olarak dondurabileceğiniz mantıyı, dilerseniz fırınladıktan sonra da muhafaza edebilirsiniz.
Dondurucuda mantı saklama önerisi | Mantı tarifi
YORUM YAZ