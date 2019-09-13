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Kışa hazırlık önerileri!

Yazın güzellikleri ve renklerini kışa taşımak isteyenler için, "kışa hazırlık önerileri"ni derledik. Taze sebzeler kışa nasıl hazırlanır? Derin dondurucuda sebzeler nasıl saklanır? Saklanan sebzeler nasıl kullanılır? İşte detaylar...

13 Eylül 2019 Cuma 20:54
Kışa hazırlık önerileri!

Yazın güzellikleri ve renklerini kışa taşımak isteyenler için, "kışa hazırlık önerileri"ni derledik. Taze sebzeler kışa nasıl hazırlanır? Derin dondurucuda sebzeler nasıl saklanır? Saklanan sebzeler nasıl kullanılır? İşte detaylar...

 

Domates 

Kış için yapılan hazırlıkların başında gelen domatesleri, dilerseniz püre haline getirip, kaynatmadan poşetleyebilir, dilerseniz de kavanozlarda kaynatıp muhafaza edebilrisiniz.

Yemeklik domates konservesi nasıl yapılır? Konserve yapmanın püf noktaları nelerdir?

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Kışlık menemen nasıl hazırlanır?

Taze fasulye

Fasulyeyi 10 dakika kaynattıktan sonra buzdolabı poşetlerinde saklayabilirsiniz. Dilerseniz de domateslere yapıldığı gibi kaynatıp, kavanozda muhafaza edebilirsiniz.

5 dakikada yapılan taze fasulye | Fasulye nasıl saklanır? Nasıl yapılır?

Tarhana

Yazdan kalma en güzel lezzetlerden biri tarhana. Dilerseniz yaş hali ile kavanozlayabilir, dilerseniz de klasik kuru tarhana yapabilirsiniz.

Emeğinizi karşılıksız bırakmayacak lezzet: Tarhana yapımı ve çorbası tarifi

Maydanoz ve fesleğen 

Maydanoz ve fesleğenleri ince ince kıyıp, biraz su ve bir çay kaşığı kadar zeytinyağı ile dondurabilirsiniz. Makarna, et ve çorbalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. 

Patlıcan

Tuzlu suda, alacalı soyduğunuz patlıcanları bekletip, bir miktar zeytinyağı ile fırında kızarttıktan sonra, buzdolabı poşetlerinde bekletebilirsiniz. 

Lutenitsa nasıl yapılır? | Bağımlısı olacağınız bir sos tarifi

Biber

Turşusunu, basmasını ya da direkt olarak kendisini saklayabileceğiniz biberin birçok saklama şekli var. Kırmızı biberleri közleyip poşetleyebilir ya da kaynatıp kavanozlayabilirsiniz.

Biberli çökelek bastırması nasıl yapılır?

Kırmızı yağlı biber turşusu nasıl yapılır?

Sirkeli yağlı biber turşusu nasıl yapılır?

Ev yapımı enfes biber salçası tarifi

Meyveler

Taze saklamak istediğiniz meyveleri tane tane olarak dondurucuda bekletip, ardından buzdolabı poşetlerine koyarak saklayabilirsiniz. Kompostoları buzlukta saklamak da bir diğer yöntem olacaktır. Dilerseniz meyveleri kaynatıp sıcak şekilde kavanozlayabilir ve kış boyunca da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde reçel yaparak da farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

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Mantı

Bir kerede çokça yapıp, bütün kış için hazırlayacağınız mantının tadına kim hayır diyebilir ki? Buzdolabı poşetleriyle direkt olarak dondurabileceğiniz mantıyı, dilerseniz fırınladıktan sonra da muhafaza edebilirsiniz.

Dondurucuda mantı saklama önerisi | Mantı tarifi

 

 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 20:54
  1. Kışa hazırlık önerileri!
  2. mantı nasıl saklanır
  3. meyveler nasıl saklanır
  4. biber nasıl saklanır
  5. patlıcan nasıl saklanır
  6. taze fasulye nasıl saklanır
  7. domates nasıl saklanır
  8. tarhana nasıl saklanır
  9. mantı derin dondurucuda nasıl saklanır
  10. meyveler derin dondurucuda nasıl saklanır
  11. biber derin dondurucuda nasıl saklanır
  12. patlıcan derin dondurucuda nasıl saklanır
  13. maydanoz derin dondurucuda nasıl saklanır
  14. fesleğen derin dondurucuda nasıl saklanır
  15. tarhana derin dondurucuda nasıl saklanır
  16. taze fasulye derin dondurucuda nasıl saklanır
  17. domates derin dondurucuda nasıl saklanır
  18. derin dondurucuda nasıl saklanır
  19. kışa nasıl hazırlık yapılır
  20. kışlık hazırlık nasıl yapılrı
  21. yaz sebzeleri nasıl saklanır
  22. derin dondurucuda saklanan yiyecekler
  23. çiğ patlıcan nasıl saklanır
  24. derin dondurucuya hangi meyveler konur
  25. yaz icin derin dondurucuya ne konur
  26. dondurucuya koyabileceklerimiz ve metotları
  27. derin dondurucuda saklama süreleri
  28. yeşillikler derin dondurucuda nasıl saklanır
  29. yesillikler nasil saklanir
  30. derin dondurucuya neler konur

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