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Ekonomi Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) verilmesini ve iş akdinin feshinin kısıtlanmasını öngören düzenlemelerin süresi 2 ay daha uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:54:00 -
Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları yürürlüğe girdi. KÇÖ’nün süre uzatımına ilişkin karara göre 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 23’üncü maddesinde dile getirilen esaslar çerçevesinde 30 Haziran 2020’ye kadar başvuruda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 2 ay uzatıldı. İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan süreler de 17 Kasım 2020’den itibaren 2 ay uzatıldı. Söz konusu fıkralarda her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin ahlak ile iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, işin sona ermesi halleri dışında feshedilemeyeceği düzenleniyor. Fıkralarda ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceğine işaret ediliyor. İlaveten ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor.

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