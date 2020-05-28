Kısa çalışma ödeneğinde gözler Erdoğan’da: Süre uzatılsın daha fazla kişi yararlansın

Ödeneğin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nin adı gibi bir kalkan vazifesi gördüğünü vurgulayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İşletmeler haziranda faaliyetlerini artırma ya da yeniden başlatmaya hazırlanırken, koronavirüsten etkilenen iş yerlerinde çalışanlara yönelik uygulanan kısa çalışma kapsamındaki maaş ödemelerinin, son başvuru tarihi olan 30 Haziran’dan itibaren ikinci bir üç ay süreyle uzatılması, işletmelerin pandemi sürecinin zorluklarını geride bırakmasına büyük katkı yapacaktır” görüşünü dile getirdi.

Destek talebi var

ATO’nun Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri de bu süreçte mekânların sosyal mesafeye uygun şekilde dizayn edilmesiyle yüzde 40-50 seviyesinde gerileyecek iş hacmi ve ortaya çıkacak küçülme dikkate alınarak, istihdamın korunması için Kısa Çalışma Ödeneği’nin 1 yıl daha uzatılması ve istihdama dair diğer desteklerin devreye alınması istendi.

İş dünyası ve konfederasyonların bir diğer talebi ise kısa çalışmadan yararlanabilmek için prim şartlarının esnetilmesi.

Şart aranmamalı

Türk-İş, Hak-İş ve TİSK de bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ortak talepte bulunarak, coronavirüs sonrası, Kısa Çalışma Ödeneği’nin 2020 sonuna kadar uzatılmasını istemişti. Ortak açıklamada, sigortalılık ve prim ödeme şartı aranmaksızın tüm çalışanların ödenekten faydalandırılması talep edildi.

Bu talep gerçekleşirse, bütün işçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesinin önü açılmış olacak. Böylece ödenekten yararlanamayan ve nakdi ücret desteği alan kişiler çok daha yüksek tutarda bir ödeme alabilecek.