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Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği verilmeye devam edecek mi? Kısa çalışma ödeni ne zamana kadar verilecek?

Koronavirüs salgını sürecinde hem işveren hem de çalışanların mağdur olmaması için şartları yerine getirenlere kısa çalışma ödeneği verildi. Türkiye’nin koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte kısa çalışma ödeneği alanların merak etiği sorulardan biri de kısa çalışma ödeneğinin verilmeye devam edip etmeyeceği. Peki Kısa çalışma ödeneği verilmeye devam edecek mi? Kısa çalışma ödeni ne zamana kadar verilecek?

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:31:00 - 2020-06-17 12:32:45
Kısa çalışma ödeneği verilmeye devam edecek mi? Kısa çalışma ödeni ne zamana kadar verilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğine ilişkin olarak şunları söyledi: “10 gün içinde biz kısa çalışma ödeneğinden 400 bin geri çıkış aldık, 400 bin işçimiz normalleşmeye başladı. Kısa Çalışma Ödeneğinden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verilecek. (İşten çıkarmayı engelleyen) Fesih kısıtını 3 ay daha uzatacağız.”

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