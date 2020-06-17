Koronavirüs salgını sürecinde hem işveren hem de çalışanların mağdur olmaması için şartları yerine getirenlere kısa çalışma ödeneği verildi. Türkiye’nin koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte kısa çalışma ödeneği alanların merak etiği sorulardan biri de kısa çalışma ödeneğinin verilmeye devam edip etmeyeceği. Peki Kısa çalışma ödeneği verilmeye devam edecek mi? Kısa çalışma ödeni ne zamana kadar verilecek?