Ülkemizde ilk koronavirüs vakası mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından ekonomik destek paketleri açıklandı. İşverenler için kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izne çıkarılanlara nakdi destek maaşı verilmeye başlandı. Üç ay için ödenmesi beklenen maaş iki kez uzatıldı. Vatandaşlar ödemelerin yılsonuna kadar uzayıp uzamayacağını merak ediyor. Ücretsiz izin maaşı ne zaman son?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Ücretsiz izin maaşı ne zaman son?

Vatandaşların beklediği haber geldi. Kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin maaşı yıl sonuna kadar uzatıldı. Konu hakkında açıklama Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk, “ “Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı” paylaşımı yaptı.

Resmi Gazete’nin 27 Ekim Salı günü sayısında da karar yer aldı.