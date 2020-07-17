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Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı merak konusu haline geldi. İstihdama yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren detayları sizler için derledik.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 19:50:00 -
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek. Cumhurbaşkanı, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin de uygulama süresini 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecek.

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