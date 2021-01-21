Kısa çalışma ödeneği ücretsiz izin desteği ne kadar?

Asgari ücret zammı ile birlikte salgın nedeniyle işverenlere ve çalışanlara ödenen hem kısa çalışma ödeneği hem de ücretsiz izin desteği de yüzde 21.56 arttı. Kısa çalışma ödeneği tutarı, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı olarak belirleniyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemiyor. Buna göre geçen yılın sonuna kadar aylık 2 bin lira kısa çalışma ödeneği alan çalışanın eline yeni senede 2.431 lira geçecek. Aynı şekilde işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılanlara ödenen nakdi ücret desteği de arttı. Geçen yılın aralık sonuna kadar aylık 1.177 lira olarak ödenen nakdi ücret desteği bu yılın ocak ayından itibaren 1.430 liraya yükseldi.

Kısa çalışma ödeneği alma şartları neler?

Kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatılmıştı. Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması).