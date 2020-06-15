Kısa çalışma ödeneği ücretsiz izin desteği kaldırıldı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz" dedi. Selçuk, hem kısa çalışma ödeneği hem de nakdi ücret desteği sağlayarak çalışanlara bu dönemde gelir desteği sağlamayı hedeflediklerini yineledi. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecinin başladığını belirten Selçuk, şunları söyledi:

Kısa çalışma ödeneğine ilişkin bir soruya Selçuk, şu yanıtı verdi:

"Kısa çalışma işin tamamen veya kısmen durdurulmasını içeriyor. Ama 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecini başlattık. Kısa çalışmanın devam etmesi aynı zamanda normalleşme sürecinin tam başlamaması da demek oluyor. Şu anda uyguladığımız kısa çalışma çok etkin, çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Hem İş-Kur hem SGK ayağında hızlı bir şekilde bütün çalışanlarımıza ödemelerini gerçekleştirdik. Normalleşme sürecinde ise iş yerleri işe başladığı için bu hızı devam ettirmemiz mümkün olmayabilir. Dolayısıyla biz daha etkin daha hızlı bir modelle çalışacağız normalleşme desteği adı altında. Bunu sağladığımız zaman da hem kısa çalışmanın işveren ve çalışanlarımız tarafından olumlu bulunan taraflarını gerçekleştirmiş olacağız hem de aynı zamanda süreci kısa çalışma sürecinden çıkarıp normalleşme sürecini başlatmış olacağız."

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Selçuk, normalleşme paketinde ne tür desteklerin olacağına yönelik bir soru üzerine, öncelikle çalışanı koruyacaklarını ve bu süreçte çalışanın işini kaybetmesini istemediklerini vurgulayarak fesih kısıtını bir müddet daha uzatacaklarını vurguladı:

"Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız." Selçuk, normalleşme desteği paketinin içeriğine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Kısa çalışmaya başvurmuş ya da ücretsiz izin desteği almış çalışanlarımızın normal çalışma sürelerine geçebilmesi adına bir normalleşme desteği sunacağız. Paketimizin içindeki diğer bir maddemiz istihdama dönüş. Bizim 1 Ocak 2019-Nisan 2020 arasında bir şekilde işinden ayrılmış, işini kaybetmiş olan çalışanlarımızın tekrar işe dönmesi için edindikleri becerileri, deneyimleri ekonomiye katmalarını sağlamak adına da bir istihdama dönüş desteğimiz olacak. Bu da 2019 Ocak ile Nisan 2020 arasında işini kaybetmiş veya ücretsiz izne çıkmış diğer çalışanlarımız için olacak."