Kısa çalışma ödeneği tazminat süresini etkiliyor mu?

Kısa çalışma kanunda sayılan nedenlerin meydana gelmesi halinde işverenin, devletin onayı ile çalışma şartlarını geçici süre ile değiştirebilmesine imkan tanıyan hukuki bir yöntemdir. Kısa çalışma ödeneği alınan sürede, kişileri emekli eden sigorta kollarına prim ödenmediği için emeklilik hesabında hizmetten sayılmaz. Yasada açık hüküm olmadığından, kısa çalışma süresi kıdem tazminatının hesaplanmasında da dikkate alınmaz. Kısa çalışma ödeneği alındığı sürede işçi adına sadece Genel Sağlık Sigortası primi ödendiğinden, işçi ödenek aldığı sürece sağlık yardımı alabilir. Ayrıca kısa çalışma ödeneği alınan süre, yıllık ücretli izin süresinin hesabında çalışılmış süre olarak dikkate alınır. Sonuç olarak; yıllık ücretli izin ve sağlık yardımı alma açısından işçinin kaybı olmazken, emeklilik primi açısından ve kıdem tazminatı hesabı açısından küçük de olsa bir kaybı söz konusudur.