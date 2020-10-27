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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar alınacak?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar alınacak?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor güncel | Koronavirüs salgını sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneğinin süresi üçüncü kez uzatıldı. Vatandaşlar kısa çalışma ödeneğinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Kısa çalışma ödeneği uzadı mı? | Kısa çalışma ödeneği ne zaman son | Kısa çalışma ödeneği yılsonuna kadar uzadı mı?

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:38:00 -
Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar alınacak?

Kısa çalışma ödeneği ayın kaçında bitiyor? | Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için nisan ayında bazı kararlar alındı. İşveren ve çalışanları rahatlatacak ödemeler yapılmaya başlandı. Bunlardan biri de kısa çalışma ödeneği oldu. Kısa çalışma ödeneğinin başvuru şartları değiştirildi ve üç ay süreyle ödeme yapılması kararlaştırıldı. Ancak haziran ve eylül aylarında bu karar revize edildi. Son olarak kısa çalışma ödeneği iki ay uzatılmış ve 17 Kasım’da sona ereceği duyurulmuştu. Ancak alınan kararla ödemeler uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar alınacak?

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın  @RTErdogan ’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı” paylaşımı yaptı.

Kısa çalışma ödeneği 17 Aralık 2020’ye kadar uzatıldı. Resmi Gazete’de yer alan karar için TIKLAYINIZ

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