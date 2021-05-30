  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Esed düzmece seçimle cevap verdiklerini iddia etti
İsrail Dışişleri Bakanı ve Mısırlı mevkidaşı Filistin’i görüştü
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mısır İstihbarat Başkanı ile görüştü
Fenerbahçe'den Belözoğlu'na başsağlığı mesajı
Ekonomi Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ ne zaman ödenir?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ ne zaman ödenir?

Kısa çalışma ödeneği, işyerindeki çalışmanın geçici olarak durdurulması ya da azaltılması halinde, 3 aydan fazla olmamak kaydıyla sigortalılara, çalışamadıkları dönem için sağlanan finansal desteğe verilen isimdir. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ ne zaman ödenir?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 20:44:00 -
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ ne zaman ödenir?

Kısa çalışma ödeneği, Resmî Gazetede 30.04.2011 tarihinde yayınlanan yönetmenlik ile işçilere ödenen destek ödeneğidir. Koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında geçici olarak iş yerleri kapanan çalışanlara kısa çalışma ödeneği verilmektedir. İşte kısa çalışma ödeneği hakkında merak edilen soruların cevabı…

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay