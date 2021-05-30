Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ ne zaman ödenir?
Kısa çalışma ödeneği, işyerindeki çalışmanın geçici olarak durdurulması ya da azaltılması halinde, 3 aydan fazla olmamak kaydıyla sigortalılara, çalışamadıkları dönem için sağlanan finansal desteğe verilen isimdir. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ ne zaman ödenir?
Kısa çalışma ödeneği, Resmî Gazetede 30.04.2011 tarihinde yayınlanan yönetmenlik ile işçilere ödenen destek ödeneğidir. Koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında geçici olarak iş yerleri kapanan çalışanlara kısa çalışma ödeneği verilmektedir. İşte kısa çalışma ödeneği hakkında merak edilen soruların cevabı…
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." bilgisini verdi.