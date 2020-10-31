Kısa çalışma ödeneği nereye yatıyor? | Koronavirüs salgını sebebiyle nisan ayında önemli kararlar alındı. Bu kararlardan biri de kısa çalışma ödeneğiydi. Vatandaşlar kısa çalışma ödeneğinin kasım ayında yatıp yatmayacağını merak ediyor? | Kısa çalışma ödeneği ne zaman son? | Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Kasım ayında kısa çalışma ödeneği yatacak mı?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kasım ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman?

Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin maaşının ödenme süresi iki ay daha uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaşının aralık ayına kadar uzatıldığı açıklandı. Vatandaşlar bu sebeple kasım ayında maaşlarının ne gün yatacağını araştırıyor. Konu hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Kasım'da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.