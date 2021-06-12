Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?
Sigortalı çalışanın son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ı olan günlük kısa çalışma ödeneği ödemelerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?
Ülkemizde 2020 Mart ayında patlak veren koronavirüsün ardından işçiyi ve işvereni korumak için kısa çalışma ödeneği başlatılmıştı. Peki kısa çalışma ödeneği bitecek mi?
Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.