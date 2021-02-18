Koronavirüs salgını gündemiyle toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gündeme ilişkin önemli başlıklar konuşuldu. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararlara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgının devam ettiği günlerde kısa çalışma ödeneğine ilişkin milyonların beklediği müjdeyi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez mart ayının sonuna kadar uzattıklarını açıkladı.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamalarda kısa çalışma ödeneğine dair bilgiler paylaştı. Milyonların merakla beklediği müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın nedeniyle alınan tedbirlerden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnafların ve şirketlerin bulunduğunu, 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletme gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Sosyal destek kısa çalışma ödeneğinin normalleşme destekleri başlıkları altında millete aktarılan kaynağın 53 milyar lirayı bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneği süresinin son kez mart ayının sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.