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Ekonomi Kısa Çalışma Ödeneği işsizlik maaşı uzayacak mı? İşsizlik maaşı ödemeleri ne zaman bitecek?
Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği işsizlik maaşı uzayacak mı? İşsizlik maaşı ödemeleri ne zaman bitecek?

Pandemi sürecinde vatandaşlara ekonomik olarak destek yapılıyor. Bu desteklerden biri de kısa çalışma ödeneği ismiyle işten çıkarılan vatandaşlara yapılan ödemelerdir. Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşının ne zamana kadar ödeneceği merak ediliyor. Peki Kısa Çalışma Ödeneği işsizlik maaşı uzayacak mı? İşsizlik maaşı ödemeleri ne zaman bitecek? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-08 08:50:00 -
Kısa Çalışma Ödeneği işsizlik maaşı uzayacak mı? İşsizlik maaşı ödemeleri ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgınının getirdiği olumsuzluklardan biri de birçok vatandaşın ekonomik olarak sıkıntı çekmesiydi. Fakat devlet tarafından vatandaşlara ekonomik destekler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Çalışanlar için işten çıkarma yasağı veya ücretsiz izin uygulandı. İşsizler için de kısa çalışma ödeneği veriliyordu. Peki Kısa Çalışma Ödeneği işsizlik maaşı uzayacak mı? İşsizlik maaşı ödemeleri ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamaları bu ayın 17’sinde sona erecek. Fakat işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin süresinin 2 ay daha uzatılması bekleniyor.

Kısa çalışma ödeneğinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına göre bu ay sonuncusu yatırılacak. Bu ödemelerin de aynı şekilde uzatılması söz konusu.

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