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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği bu ay ne zaman ödenecek?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği bu ay ne zaman ödenecek?

Tam kapanma sürecinde sona yaklaşılmasıyla kısa çalışma ödeneği ile ilgili güncel durum merak ediliyor. Pandemi sürecinde devlet tarafından sağlanan destek paketleri arasında yer alan kısa çalışma ödeneği ile ilgili meraklı arayış devam ediyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-15 16:23:00 -
Kısa çalışma ödeneği bu ay ne zaman ödenecek?

İlk olarak Mart ayında sona ermesi beklenen ardından süresi uzatılan kısa çalışma ödeneği hakkında peş peşe sorular gündemi kaplıyor. Bu ay içerisinde kısa çalışma ödeneğinde faydalanacak kişiler ne zaman ödemelerin yatacağını merak ediyor.

Kısa çalışma ödeneği bu ay ne zaman ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği ayın 5'in hesaplara geçmeye başlıyor.

Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler.

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

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