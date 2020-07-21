Kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatar mı?
Kısa çalışma ödeneği ayın kaçında yatar? Koronavirüs salgınını ekonomik etkilerini hafifletmek için kısa çalışma ödeneğinin şartları değiştirildi. Önce 3 ay olarak belirlenen kısa çalışma ödeneği ardından 4 aya çıkarıldı. Vatandaşlar ağustos ayında yatması gereken kısa çalışma ödeneğinin bayramdan önce hesaplarına geçme ihtimalinin olup olmadığını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatar mı?” sorusunun cevabı.
Koronavirüs salgını sebebiyle dört aya uzatılan kısa çalışma ödeneğinin ayın kaçında hesaplara yatacağı merak ediliyor. Milyonlarca kişi kısa çalışma ödeneğinin bayramdan önce ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. İşte, detaylar.
Kısa çalışma ödeneği bayramdan önce yatar mı?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren yapılacağını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Ağustos'ta yapılması gereken temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini belirtti.
Kurban Bayramı'ndan önce ödemelerin yapılacağını vurgulayan Selçuk, "Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullandı.
Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemelerin, PTT üzerinden yapılacağını belirterek, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da yapılacak." bilgisini verdi.
Ekonomi
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