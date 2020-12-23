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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı

Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 09:10:00 -
Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dış etkilerin neden olduğu dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı nedenlerle yapılan kısa süreli çalışma için başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda, 1 Ocak 2021 sonrası dönem için Kovid-19 nedeniyle oluşan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı nedenlerle kısa çalışma talep eden işyerleri, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2 inci maddesi ve geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar. Kanunun geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin uygulanacağı belirtildi. 30 Kasım 2020 tarih ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde 31 Ocak 2021 olarak  uygulanacağı belirtildi.

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