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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği alır mıyım? Kısa çalışma ödeneği alma şartı nedir?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği alır mıyım? Kısa çalışma ödeneği alma şartı nedir?

Kısa çalışma ödeneği başvuru sorgusu artan korona vakaları nedeniyle yeni kısıtlamalar hayata geçirildi. Yeni yasaklarla birlikte çok sayıda işyeri faaliyetlerine ara verdi. Kısıtlama nedeniyle çalışmalarına ara verilen şirketlerde çalışanlara kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz için ödeneği verilmesi gündemde. Peki kimler kısa çalışma ödeneği alır? Ücretsiz izin parası almak için nereye başvurulur? Kısa çalışma ödeneği alma şartı nedir? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 07:58:00 -
Kısa çalışma ödeneği alır mıyım? Kısa çalışma ödeneği alma şartı nedir?

Son haftalarda hızla artan korona vakaları sonrası Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni kısıtlamalar hayata geçirildi. Bu kısıtlama nedeniyle bazı işyerleri salgın nedeniyle kapatıldı. Kapatılan işyerlerinde çalışanlara ise kısa çalışma ödeneği veya ücretsiz izin parası verilmesi gündemde.

Pandemi sonrası işyerlerinde ilk kapatma kararının alındığı nisan, mayıs aylarında 3.2 milyon kişi Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlandı. İşten çıkarma yasağına paralel olarak 17 Nisan’da başlayan ücretsiz izin uygulamasından ise 2.1 milyon kişi faydalandı. Ekimde de 540 bin kişi ücretsiz izin desteği aldı. Faaliyetleri kısıtlanan veya tümüyle durdurulan sektörlerde çalışanlar için yeniden kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulaması gündeme gelecek.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Kısa çalışmadan yararlanamayan ve ücretsiz izne çıkartılanlar, günlük 39.24 lira nakdi ücret desteği alabilecek. Bu, brüt 1.177, net 1.168 lira ücret anlamına geliyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nin süresi 31 Aralık 2020 olarak belirlendi. Ancak, Cumhurbaşkanı kararıyla uygulama, Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek. İşten çıkarma yasağı ve buna paralel ücretsiz izin uygulaması da 17 Ocak 2021’e kadar devam edecek. Gerek görülürse bu süreler de 2021 Haziran ayı sonuna kadar uzatılabilecek.

 alma şartı nedir?

Kısa Çalışma Ödeneği’nden (KÇÖ), haziran sonuna kadar kısa çalışma başvurusu yapmış olan işyerlerinde çalışıp da isimleri Işkur’a bildirilen işçiler yararlanabilecek. Bu işyerlerinde sonradan işe giren işçiler Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanamayacak. Kısa Çalışma Ödeneği alabilmek için ödenek başvurusu yapıldığı tarih itibarıyla son 3 yılda en az 450 prim günü bulunması ve 60 gün hizmet akdi ile çalışmak gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği, alınan maaşa göre ve çalışılmayan gün sayısına göre; 1.752-4.380 lira arasında değişiyor.

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