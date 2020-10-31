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Ekonomi Kısa çalışma ödemeleri 5 Kasım’da yapılacak
Ekonomi

Kısa çalışma ödemeleri 5 Kasım’da yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım’da hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:53:00 -
Kısa çalışma ödemeleri 5 Kasım’da yapılacak

Ödemelerin 5 Kasım’da hesaplara yatırılacağını aktaran Selçuk, yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 31 Aralık’a kadar uzatıldığını da anımsattı. Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

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