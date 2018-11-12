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“Kısa çalışma, firmaları dövize karşı koruma çemberine aldı”

"Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Firmaları dönemsel şoklara karşı güçlendirip, döviz dalgalanması gibi nedenlerle işten çıkarmalara karşı hem şirketlere hem çalışanlara koruma halesi getirmiştir" dedi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 09:13
“Kısa çalışma, firmaları dövize karşı koruma çemberine aldı”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’te” gerçekleştirdiği değişikliği değerlendiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, son yönetmelik değişikliğinin çalışan kesiminin gelirini, işletmelerin ise nitelikli iş gücünü kaybetmemeleri için önemli bir destek olduğunu söyledi.

Çıkarma olmayacak

Yönetmelik değişikliğiyle son aylarda döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle firmaların faaliyetlerini durdurup, işten çıkarma yoluna gitmesinin önüne geçildiğini belirten Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu: “Firmaları dönemsel şoklara karşı güçlendirip, döviz dalgalanması gibi nedenlerle işten çıkarmalara karşı hem şirketlere hem çalışanlara koruma halesi getirmiştir. Kısa Çalışma Ödeneği, daha önce de mevcuttu ama genel ekonomik kriz tanımı nedeniyle işlerlik kazanamıyordu. Yapılan değişiklik ile zorlayıcı sebep, açık şekilde tanımlandı. Artık son yaşadığımız kur şoku gibi dışsal etkiler de bu kapsama alındı. Çalışanın ücreti, dışsal etkilerden kaynaklı durumlarda, geçici süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanabilecek.

‘3 ayda 6 aya uzatılması  rahatlatıcı olacaktır’

İTO Başkanı Avdagiç, düzenlenen yönetmelikle Kısa Çalışma Ödeneği’nde yeni bir dönem başladığını belirtti. Avdagiç, “Bununla birlikte, ilerleyen süreçte Kısa Çalışma Ödeneği’ndeki 3 aylık süre kısıtlamasının daha da yükseltilebileceğini umuyoruz. 3 ay olan ödenek süresinin, sıkıntılı firmaların daha iyi toparlayabilmesi için 6 ay şeklinde belirlenmesi daha da rahatlatıcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 09:13
  1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  2. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
  3. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
  4. İTO Başkanı Avdagiç

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