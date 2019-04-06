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Seçim 2019 Sayfası

Kış uykusundan uyanan ayılar ilçe merkezine indi

Kars'ta kış uykusundan aç uyanan ayılar yiyecek bulmak için Sarıkamış'ta ilçe merkezine indi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 15:01
Kış uykusundan uyanan ayılar ilçe merkezine indi

Sarıkamış’ta kış uykusundan uyanan anne ve yavru boz ayı, cadde ve sokaklarda yiyecek aradı. Sarıçam Ormanları arasında yavan hayata da ev sahipliği yapan Sarıkamış’ta, kış uykusundan uyanan anne ve yavru boz ayı ilçe merkezine indi.

İlçede aç kalan ayılar yiyecek aradı. Anne ve yavru ayıyı gören vatandaşlar Doğa Koruma ve Güvenlik güçlerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik ekipleri vatandaşları ayılara yaklaştırmadı. Doğa Koruma ekipleri anne ve yavru boz ayıya yemeleri için ekmek bıraktı.

Vatandaşlardan Hasan Cellat, ayıların kış uykusundan uyandığını ifade ederek, “Şuanda ayılar uykusundan uyanır uyanmaz ilçeye geldiler. Doğa Koruma ekipleri geldi onları doyurdu. İnsanların yaşam alanına giren ayılar tehlike arz ediyor bu yüzden insanları uyarmak için burada güvenlik ekipleri de görevini yapıyor, tabi karında yumuşak olmasından dolayı ayılar yürümekte zorlanıyorlar” dedi.

Doğa Koruma ekipleri anne ve yavru ayıya ekmek vererek karnını doyurdu. Başıboş köpekler ayıyı bir türlü rahat bırakmazken, havlayan köpeklerden rahatsız olan ayılar karnını doyurduktan bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 15:01
  1. Sarıkamış
  2. kış uykusu
  3. boz ayı
  4. Sarıçam Ormanları
  5. Doğa Koruma ve Güvenlik
  6. Hasan Cellat
  7. Doğa Koruma ekipleri

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