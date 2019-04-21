Kış uykusundan uyanan ayı köye inerek dehşet saçtı
Rize’de kış uykusundan uyanan ayı köye inerek bir eve girdi.21 Nisan 2019 Pazar 17:51
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Sıraköy’de yaşayan Yakup Yeşilnaş’a ait eve ayı dadandı.
Yeşilnaş’a ait eve giren ayı, her yerde yiyebilecek bir şeyler aradı. Evin tahtadan olan duvarlarını parçalayan ayı, eşyalarında tümüne zarar vererek kullanılmaz hale getirdi. Arayışları fayda vermeyen ayı evi tanınmaz hale getirerek daha sonra kayıplara karıştı. Ayıdan geriye ise kırdığı eşyalar ve dağıttığı ev kaldı.
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