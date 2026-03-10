  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
10 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 10 Mart 2016: Bekir Topaloğlu'nun vefatı (Kelâm Âlimi) İran'dan Trump'a tepki! "Savaşın sonunu biz belirleyeceğiz" İspanya'dan Türkiye'ye destek! Şiddetle kınadılar Siyonist teröristler Lübnan'da katliam yaptı! İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli" İran'dan siyonist rejime misilleme! İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı İran'dan Hürmüz Boğazı şartı! Bunu yapan ülkelerin gemileri geçebilecek İran'dan ABD'ye HIMARS resti: "Yok edersek kimse şikayet etmemeli" Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi
Yerel Kış uykusundan uyanan ayı kovanlara saldırdı
Yerel

Kış uykusundan uyanan ayı kovanlara saldırdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Bingöl'de kış uykusundan kalkan bir ayının arı kovanlarına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda bazı kovanlar zarar gördü.

Olay, merkeze bağlı Aşağıköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kış uykusundan kalkan ve gece saatlerinde köye inen bir ayı, bahçede bulunan arı kovanlarına saldırdı. Ayının kovanları devirdiği ve içindeki balı yemeye çalıştığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde ayının bir süre kovanların etrafında dolaştığı ve bazı kovanlara zarar verdiği görülüyor.

Kayıp şahsı arayan ekipler karda mahsur kaldı! Hasköy’de nefes kesen kurtarma operasyonu
Kayıp şahsı arayan ekipler karda mahsur kaldı! Hasköy’de nefes kesen kurtarma operasyonu

Yerel

Kayıp şahsı arayan ekipler karda mahsur kaldı! Hasköy’de nefes kesen kurtarma operasyonu

THY'den gökyüzünde gövde gösterisi! 2026'nın ilk iki ayında 14 milyon yolcu barajı aşıldı
THY'den gökyüzünde gövde gösterisi! 2026'nın ilk iki ayında 14 milyon yolcu barajı aşıldı

Ekonomi

THY'den gökyüzünde gövde gösterisi! 2026'nın ilk iki ayında 14 milyon yolcu barajı aşıldı

Giderek yayılıyor! Geç kalınırsa uzuv kaybı kaçınılmaz
Giderek yayılıyor! Geç kalınırsa uzuv kaybı kaçınılmaz

Sağlık

Giderek yayılıyor! Geç kalınırsa uzuv kaybı kaçınılmaz

Domuz gribinde vaka sayısı yükseliyor
Domuz gribinde vaka sayısı yükseliyor

Sağlık

Domuz gribinde vaka sayısı yükseliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23