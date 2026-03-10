Kış uykusundan uyanan ayı kovanlara saldırdı

Olay, merkeze bağlı Aşağıköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kış uykusundan kalkan ve gece saatlerinde köye inen bir ayı, bahçede bulunan arı kovanlarına saldırdı. Ayının kovanları devirdiği ve içindeki balı yemeye çalıştığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde ayının bir süre kovanların etrafında dolaştığı ve bazı kovanlara zarar verdiği görülüyor.