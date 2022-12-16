Kış sofrası için bu metoda şaşacaksınız!

Sarıgöl ilçesinde kayıt altındaki 120 bin dönüm bağda kış gelmesine rağmen hasat sürüyor. Normal şartlarda ağustosta hasat edilmesi gerekirken örtü altına alınan ve olgunlaşması geciktirilen sofralık üzümler, yılbaşı öncesi pazara sunuluyor.

Hava koşulları nedeniyle sararan bağlardaki üzümleri toplamak için sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan işçiler, asmaların üzerindeki örtülerin altına girerek üzümleri topluyor.

Özenle kasalara yerleştirilip kamyonlara yüklenerek işletmelere gönderilen üzümler, soğuk hava depolarına konuluyor. Ürünün bir bölümü Rusya, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor, bir kısmı da iç piyasaya sunuluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, üzümlerin örtü altında aralık sonuna kadar korunması için yaklaşık 10 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde çalışma başlatıldığını hatırlattı.

Bu yöntemin özellikle Sarıgöl ve çevresindeki üreticilerden kabul gördüğüne dikkati çeken Öztürk, bu sayede her yıl bölgedeki bağlarda aralık ayı sonuna kadar üzümün dalında muhafaza edildiğini söyledi.

Öztürk, böylece Manisalı üreticilerin arzın olmadığı dönemde piyasaya taze üzüm sunduğunu vurgulayarak, "Hem doğrudan iç pazara hem de ihracata gönderiliyor. Üzüm örtü altında bekletilerek ciddi bir katma değer kazanmış oluyor. Az üzüm bulunan bir dönemde piyasaya üzüm sunduğunuzda ona göre fiyatı farklı oluyor. Çiftçilerimiz bundan özel bir gelir elde etmiş oluyor. Ama bağcılıkta işçilik de çok özeldir. Emeklerine sağlık, aralık sonuna kadar bunu dalında muhafaza etmek kolay değil." dedi.

"İhracatta avantaj sağlıyoruz"

Bölgede üzümün hasat dönemini uzatmak için yeni koruma teknikleri de denediklerini aktaran Öztürk, biraz daha yüksekten koruma sağlayan ve tarımsal mücadelenin daha etkin yapılabildiği yöntemleri sahada uygulamaya başladıklarına işaret etti.

Öztürk, uyguladıkları yöntemle farklı bir katma değer elde ettiklerine değinerek, "İhracatta da avantaj sağlıyoruz." diye konuştu.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de üzümü kış mevsimine kadar korumak için yoğun emek harcadıklarını dile getirdi.

Üzümün bölge çiftçisi için ciddi ekonomik kazanç kapısı olduğunu belirten Ülgen, "Bu üzümler son üzümler, son bir hafta kaldı, daha sonra bitiyor." diye konuştu.