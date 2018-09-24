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Kış saat uygulamasıyla saatler ne zaman geri alınacak?

Kış saati uygulaması 2017 yılında kaldırılmıştı. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan son karara göre, kış saat uygulaması yani saatlerin geri alınması ile yeniden yürürlüğe girmişti. Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek? Saatler ne zaman geri alınacak? İşte kış saati uygulaması son bilgileri.

24 Eylül 2018 Pazartesi 14:39
Kış saat uygulamasıyla saatler ne zaman geri alınacak?

Kış saati uygulaması 2017 yılında kaldırılmıştı. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan son karara göre, kış saat uygulaması yani saatlerin geri alınması ile yeniden yürürlüğe girmişti. Kış saati uygulamasına ne zaman geçilecek? Saatler geri mi alınacak? Saatler ne zaman geri alınacak? İşte kış saati uygulaması son bilgileri.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak ve elektrikten tasarruf etmek amacıyla saatler yazın 1 saat ileri kışın ise 1 saat geri alınıyor. 2016-2017 yılında kaldırılan kış saati uygulaması son düzenleme ile tekrar geri getirilmişti. Türkiye iki sene boyunca kış saati yani saatler geri alınmadı. Ancak son yayınlanan kararname ile Türkiye kış saati uygulamasına geçecek. Saatler 28 Ekim Pazar günü saat 04:00’da bir saat geri alınacak.

SAATLER NEDEN 1 SAAT GERİ ALINIYOR?

1. Dünya Savaşı süresince birçok ülke saatlerini yılın belli aylarında yeniden ayarlamaya başladı. Bunun amacı günün aydınlık saatlerini, insanların uyanık oldukları zamana uydurmak, dolayısıyla evlerde ve sokaklarda yanan lambalar için gerekli enerjiden tasarruf sağlamaktı. Bugün de aynı uygulamaya devam edilmekte, Nisan ayının ilk pazar gününde saatler bir saat ileri, Ekim ayının son pazar gününde ise bir saat geri alınmaktadır.  Diğer bir deyişle ilkbaharda size kaybettirilen bir saat, sonbaharda geri verilmektedir. ABD'de kış aylarında standart zaman, yazları ise gün ışığından tasarruf zamanı uygulaması kongre kararı olarak kabul edilmiş olmasına rağmen bazı eyaletler bu uygulamayı reddetmiştir. Bu eyaletlerde halen yaz-kış standart zaman uygulaması devam etmektedir. Yaz günlerinde gün ışığı, yani aydınlık saatler çok daha uzun olmasına rağmen hala tasarruf için saatlerin niçin bir saat ileriye alındığı çoğunlukla anlaşılmaz. Bunun en kısa açıklaması 'gece zamanını da gündüze katmaktır' ama bizler zaten karanlık olan saat 24:00'de değil de 23:00'de yatmamızın ülkemize ne kazandıracağını genellikle anlayamayız. Saatleri ileri almanın kış mevsimi ile alakası yoktur. Kış aylarında standart zaman uygulanır. Ancak yaz günlerinde çok uzun aydınlık geçen bir zaman süresi vardır. Amaç bu sürenin başlangıcını ileri kaydırarak, akşam olma süresini bir saat uzatmaktır. Yaz günleri hava çok erken aydınlanır.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 14:39
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