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Kış mevsiminde cilt problemlerine dikkat

Dr.

19 Şubat 2019 Salı 09:43
Kış mevsiminde cilt problemlerine dikkat

Dr. Ezgi Karavelioğlu, soğuk hava etkisiyle kuruyan ve zarar gören cildleri nemlendirmenin en iyi yolu hyaluronikasit içeren ürünlerin olduğunu söyledi.


Dr. Ezgi Karavelioğlu, nemlendirici ürünleri kullanmanın cildi rahatlatmakla birlikte kalıcı çözümler sunmakta zorlandığını ifade ederek “Havaların soğumasıyla bedenimizin ihtiyaçları artmak da kuruyan cildimizi nemlendirmek ise bir hayli zor olmaktadır. Özellikle yüzümüz ve ellerimiz soğuk havayla temas halinde olup çok hızlı yıpranma sürecine girmektedir. Nemlendirici ürünler kullanmak bizi rahatlatmakla birlikte kalıcı çözümler sunmakta zorlanır. Soğuk hava etkisiyle kuruyan ve zarar gören cildimizi nemlendirmenin en iyi yolu hyaluronikasit içeren ürünlerle intradermal enjeksiyonlar yaptırmaktır. Çünkü hyaluronikasit kendi molekül ağırlığının 100 katı suyu kendi çevresine toplar. Böylece doku daha dayanıklı hale gelir. İntradermal yapılan bu enjeksiyonların genel adı mezoterapidir. Nem aşısı olarak bilinen ürünlerde ise hyaluronikasite ek olarak vitamin ve peptidler bulunmaktadır. Kısaca dokunun ihtiyaçlarını tam olarak karşılar” dedi.


Kişinin muayenesine göre tek seans yeterli olabileceği gibi, 3 seansta gerekebileceğini belirten Dr. Karavelioğlu, “Tüm yüz (gözaltı dahil), boyun, dekolte bölgesi, eller en sık uygulanan bölgelerin başında gelmektedir. Uygulama klinik şartlarında doktor tarafından yapılır. Yaklaşık 20dk sürer. Bu işlem dokunun canlılığının koruması ve dayanıklılığın artması için iyi bir seçenektir. 6 ayda bir tekrarlanması ise anti-aging etki sağlayacaktır.Bu tedavi medikal bir bakım olup kişinin sağlığını koruyucu bir etkiye sahiptir “ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:43
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