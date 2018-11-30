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Kış lastiklerine ilgi arttı

Sahibinden.com'da ekimde "kış lastiği" ilanlarının görüntülenmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76,1, önceki aya göre ise yüzde 438 arttı

30 Kasım 2018 Cuma 15:28
Kış lastiklerine ilgi arttı

İSTANBUL (AA) - Sahibinden.com'da ekimde "kış lastiği" ilanlarının görüntülenmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76,1, önceki aya göre ise yüzde 438 artış gösterdi.

Şirketin açıklamasına göre, 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği uygulaması önce zorlu kış koşullarına karşı araçlarını hazırlamak isteyen sürücüler, "kış lastiği alımları için harekete geçti.

Sahibinden.com'da ekimde "kış lastiği" ilanlarının görüntülenmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76,1, önceki aya göre ise yüzde 438 arttı. Araçların yol tutuşu ve sürüş güvenliği için vazgeçilmez unsurlardan olan kış lastiği ilanlarının araması bir önceki aya göre yüzde 96,7 artış gösterdi.

Kış ayının gelmesiyle birlikte soğuk hava koşullarının etkili olduğu Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri ve Kocaeli en fazla kış lastiği ilanı görüntüleyen iller oldu.

Açıklamada, tercih edilen kış lastiklerinin sağa-sola çekme hareketini yapmaması için aynı ayar ve kaliteye sahip olması, lastiklerin diş derinliğinin 3 milimetrenin üstünde olması gerektiği bildirildi.

Lastiğin ebatlarının, aracın standart lastiklerinin ebadından daha geniş tabanlı olmasının faydalı olduğu belirtilen açıklamada, "Kış lastiği ıslak zeminde daha kısa fren mesafesi ve daha iyi yola tutunma sağladığı için sürüş güvenliğini artırır." ifadesine yer verildi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 15:28
  1. sahibinden.com

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